Feb 12 (Reuters) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA :

* Said on Wednesday it registered capital increase of 12,000 zlotys via registration of 120,000 new series E shares of nominal value of 0.1 zloty per share

* Company’s registered capital is now 5,769,000 zlotys ($1.55 million)

