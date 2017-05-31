惠譽確認五家中資國有銀行的評級為‘A’，展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/TAIPEI, May 31 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年5月23日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024065">Fitch Affirms China's 5 State Banks at 'A'; Outlook Stable 惠譽評級今日確認中國五家大型國有商業銀行的長期外幣發行人違約評級為‘A’，展望穩定。短期違約評級確認為‘F1’。完整評級行動列表請見本文末尾。 這五家銀行包括：中國農業銀行（農行）、中國銀行（中行）、交通銀行（交行）、中國建設銀行（建行）和中國工商銀行（工行）。 關鍵評級驅動因素 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 五家銀行的長期發行人違約評級均基於國家支持，且處於銀行的支持評級底線，表明受評銀行出現危機時，中央政府提供特別支持的可能性非常之高。 這五家銀行的支持評級均為‘1’，支持評級底線均為‘A’，這反映了他們的系統重要性，所以在有需要時，政府為他們提供支持的意願極高。另外，截至2017年3月底，這五 家國有商業銀行的資產總額占國內銀行業總資產的38%，因此被認為對中國經濟的融資至關重要。過去幾年中，由於其他中資商業銀行的非貸款資產快速增長，尤其是股份制銀行和 城商行，導致這五家國有商業銀行的市場份額呈下滑態勢。儘管如此，惠譽認為國有商業銀行仍對政府具有系統重要性。 惠譽認為國有銀行繼續在支持國內增長方面具有極為重要的角色，並在為中資企業海外擴張和支持政府戰略舉措的基礎設施項目等海外活動提供融資上發揮重要的作用（例如一帶一路 開發計劃）。惠譽預計2017年市場流動性將會收緊，以提高非貸款類和非銀信貸的相關借款成本，進而降低企業槓桿率。作為凈流動性提供機構，國有銀行應會受益於較有利的凈 息差前景。2017年3月一般貸款加權利率已較2016年12月上升19個基點達到5.63%。 儘管中國政府尚未對國內系統重要性金融機構進行出台進一步規定，但惠譽預計所有國有銀行將被認定為國內系統重要性金融機構；目前其中四家國有銀行（農行、中行、建行和工行 ）已經被指定為全球系統重要性金融機構。中央政府是這五大國有銀行最終的最大股東，並有為這些銀行提供償付能力和資產質量方面的支持記錄。因此，這些銀行的支持評級底線持 續與中國的主權評級（A+/展望穩定）緊密相連。惠譽預期政府對這些銀行的支持在可見的未來不會減弱，因此發行人違約評級展望會保持穩定，除非主權評級發生變化，意味著國 家支持銀行系統的能力或意願可能發生變化。 生存力評級 國有銀行的生存力評級皆位於‘bb’級的區間，並在中資銀行中處於最高水平。經濟不利因素的趨緩將有利於這五家國有銀行的近期評級展望。鑒於過去數年銀行系統內信用和風險 的轉移，惠譽預期監管變化或經濟環境的挑戰對這五家銀行的影響將會較小。 與其他中資商業銀行相比，國有銀行的資金較雄厚、流動性較佳、信用風險敞口較小，表外活動較少，同時損失吸收能力也較強。此外，國有銀行可能因存款人對安全性的追求而獲益 最多，為其生存力評級在壓力環境下提供一定的支持。在銀行系統某些部分出現重大流動性壓力時，國有銀行也更有可能代表政府提供臨時流動性支援。這些趨勢將繼續支撐國有銀行 保持其高於其他中國商業銀行的生存力評級，並且惠譽預計國有銀行未來的財務表現與其他中資銀行相比，將會有進一步的分化。 財務指標通常受到經營環境的影響，而經營環境在過去一段時間內都較為負面。這增加了維持金融系統穩定的難度，但各級政府的支持有助於銀行披露的財務指標維持在與許多發達國 家銀行相近的水平，儘管還是略遜與一些新興市場的大型銀行。政府提供的一般性支持及以存款為主要融資來源的中國銀行體系，使政府具有更大的靈活性，可以採用適當的步調來處 理中國的債務問題。然而，大量資產減值的認列可能只會在銀行建立了更多的風險緩衝、中國的領導層認為信貸/經濟的增長已經達到了可持續的階段、和/或者風險不會在系統內輕 易蔓延後才會發生。 由於銀行系統整體披露的數據及透明度有限，非貸款類信貸規模龐大，及監管部門時常為了支持借款人而介入協商，所以相對於銀行所披露的不良貸款率，惠譽對資產質量的分析關注 更偏重于損失吸收能力（包括資本水平、貸款損失準備覆蓋率和盈利能力等）。基於2016年末數據，這五家國有銀行的平均損失吸收能力約為信用曝險總額的8%（惠譽授予評級 的中資銀行平均約為6%）。這個比率代表了銀行在需要某些形式的救助措施將資本恢復到可持續水平之前所能夠承受資產質量惡化的程度。這五家銀行的損失吸收能力與上一次複評 時相較變化不大，因為國有銀行近期的信貸增長比其他中資商業銀行更穩定。 儘管中國的銀行系統已經積累了大量的表外敞口（其中包括通過與非銀金融機構的交易），而此類交易風險的最終承擔者通常並不明確，但是與其他中資商業銀行相比，國有銀行的表 外敞口相對較小。此外，根據惠譽估計，截至2016年底，委外投資（包括銀行對資產管理產品或理財產品的投資）約占國有銀行總資產的1%，而中型商業銀行此類資產的占比約 為19%。此類投資產品期限較短、資產負債錯配及基礎資產信息披露有限都有可能為銀行帶來流動性風險，但是惠譽預計，此類風險對於國有銀行相比中小型銀行較為可控。 惠譽預計國有銀行在2017年面臨的盈利壓力相較於2016年將較為緩解，因為近期資產質量仍受益於2016年的經濟刺激措施。不良貸款核銷及處置也有助於銀行披露的不良 貸款數據維持在穩定的水平，惠譽預計這趨勢在今年仍將持續。2017年第一季度末，國有銀行的平均撥備覆蓋率約達166%，不良貸款率為1.6%。惠譽預計在中期內，政府 將繼續為幫助解決潛在的不良信貸提供支持。 這五家國有銀行的資本水平在銀行系統中最為強健；他們披露的核心資本充足率穩定，並且高於最低監管要求。然而，鑒於盈利能力承壓而削弱內部資本生成能力，導致整個金融系統 內的風險增加，現有的資本水平可能並不足以覆蓋風險。短期內，按揭貸款和對地方政府債券的投資增加將會減緩風險加權資產（由於其風險權重較低）相對於總資產的增長速度，這 將有利於支持銀行披露的資本充足率。 高級債券和次級債券 上述銀行的高級債券評級與銀行的發行人違約評級（‘A’級）一致，因為這些債券屬於銀行的無抵押非次級債務。二級資本工具次級債券（巴塞爾III合格資本工具）的評級是根 據惠譽的混合債券評級標準，並反映了我們對政府將提供支持以避免銀行觸發無法生存事件條款的預期。因此，錨定評級是銀行的發行人違約評級。但是，由於發生無法生存事件時， 債券將強制全額減記，所以此類債券的評級是在發行人違約評級基礎上下調兩個子級。 子公司和分支機構 Amipeace Limited是香港中銀集團投資有限公司全資擁有的特殊目的機構。Azure Orbit II International Finance Limited是由交通銀行全資擁有的交銀金融租賃有限責任公司（交銀租賃；A/展望穩定）管理的境外特殊目的機構。ABCL Glory Capital Limited是由農銀國際租賃有限公司（農銀國際租賃）全資擁有的境外特殊目的機構，但由農銀金融租賃有限公司（農銀金融租賃）管理。農銀國際租賃和農銀金融租賃均為農 行的全資子公司。Inventive Global Investments Limited是農銀國際控股有限公司（農銀國際）的全資境外特殊目的機構，同時也是農行的全資子公司。所有特殊目的機構成立的目的都是為其各自的母公司進行境外債券的發 行業務。 作為全資子公司，惠譽預期上述特殊目的機構在出現債務償付壓力時，都將從其在中國境內的最終母公司獲得非常強大的支持。事實上，Amipeace Limited目前發行的高級債券是由中國銀行澳門分行提供的擔保，而Azure Orbit II International Finance Limited發行的債券則是由交通銀行澳門分行提供的擔保。ABCL Glory Capital Limited和Inventive Global Investments Limited發行的高級債券均由農行香港分行提供擔保。因此，這些債務的長期和短期評級分別來自其各自母公司的評級，即‘A’級和‘F1’。 評級敏感性 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 受評銀行的發行人違約評級、支持評級和支持評級底線的任何調整都會與中央政府為這些銀行提供支持的傾向或能力的變化緊密相關。整個金融系統持續快速的增長（包括非銀金融機 構信貸規模的不斷擴大）意味著國家的潛在債務水平也在持續上升，並可能導致國家支持銀行的能力下降。 但是惠譽相信在中國的主權評級沒有負面評級行動的情況下，相對於其他中資商業銀行來說，政府對國有銀行的支持減弱的可能性較小。交通銀行在混合所有制改革計劃中堅持國有控 股地位，但尚不清楚這對國家支持國有銀行會產生什麼影響。惠譽預計，只要這些銀行仍然受到國家影響（包括受政府影響而提供信貸以支持公共政策），那麼國家支持這些銀行的傾 向就不會大幅降低。 生存力評級 資產質量目前是對這些銀行生存力評級的關鍵影響因素。金融系統內的信貸仍持續增長，儘管經濟不利條件減緩將有助於降低短期壓力，但我們預計質量壓力仍將持續。金融系統中的 風險已經逐漸移轉至第二和第三梯隊的銀行，因此，在經濟持續低迷的情況下，國有銀行可能處於較有利的地位。 跡象顯示監管部門加強執行更嚴格的風險管控規範，特別是影子銀行活動監管方面，包括在宏觀審慎評估內加入更廣泛的信貸監測指標（如將理財產品納入信貸範圍內），這可能使管 理和透明度逐漸改善，並使監管機構也將能夠更好的量化和管理系統性風險，惠譽認為這些改變可能有益于中國金融系統的信用狀況。 如果惠譽認為國有銀行的運營環境對評級的限製程度較以往降低，其生存力評級則可能上調。這可能反映在監管機構對抑制金融風險為優於增長目標的承諾更加明確、信貸增長的速度 放緩至更加可持續的水平、表外活動的減少或者惠譽對表外活動的擔憂減輕（包括此類表外活動有更透明的信息披露等等）、惠譽相信披露的資產質量數據會保持穩定、或者銀行的損 失吸收能力有所改善（增加風險緩衝資本，例如透過其他資本工具進行融資）和/或者銀行的存款資金和流動性進一步加強。 這五家國有銀行在上述部分方面已做出改善，比如已有跡象表明其信貸增長較為穩定。但是，若有更多資產減值，或者信貸因支持經濟增長的政策措施而加速，這些改進是否會是否能 持續仍有待觀察。 如果當局對維持穩定的意願降低，並允許風險累積成為更嚴重的評級限制因素，例如表內和表外活動過度增長導致資本情況更加脆弱、資產質量的惡化降低了債務償還能力、或資金和 流動性的壓力加劇，這則可能導致銀行生存力評級的下調。雖然大部分的金融機構都得益於中國政府管制形式的一般性支持，無論這種支持是與表內/外敞口相關，或者與穩健性限制 的嚴格定義相關，但國有銀行都是最大的受益者。然而，如果政府的支持力度下降，生存力評級就會因為銀行風險的進一步暴露而面臨壓力。 高級債券和次級債券 高級債券和次級債券的評級會隨著發行銀行的發行人違約評級的變動而調整。 子公司和分支機構 Amipeace Limited和Azure Orbit II International Finance Limited發行的計劃評級將直接受中行和交行的發行人違約評級變動所影響，而ABCL Glory Capital Limited和Inventive Global Investments Limited發行的計劃評級的任何變化則將與農行的發行人違約評級的變化直接相關。母行發行人違約評級的變化將反映出惠譽對中國政府全面及時支持中行、交行和農行的意願 或能力的看法有所改變。 完整評級行動列表如下： 中國農業銀行： -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb’ -發行的150億美元中期票據計劃的評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的6億元人民幣、票息為4.15%、2017年到期的高級無抵押票據的評級確認為‘A’ -發行的4億美元、票息為2.125%、2018年到期的高級無抵押票據的評級確認為‘A’ -發行的5億美元、票息為2.75%、2020年到期的高級無抵押票據的評級確認為‘A’ ABCL Glory Capital Limited -發行的5億美元、票息為2.5%、2021年到期的高級無抵押票據評級確認為‘A’ Inventive Global Investments Limited -發行的15億美元中期票據計劃的評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的5億美元、票息為2.375%、2019年到期的高級無抵押票據的評級確認為‘A’ 中國銀行： -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -長期本幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期本幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb’ -發行的高級無抵押存款證計劃評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無抵押歐元商業票據和存款證計劃評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無抵押中期票據計劃評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無抵押協議中期票據（BMTN）計劃長期評級確認為‘A’ -發行的高級無抵押人民幣票據（由中國銀行台北分行發行）評級確認為‘A’/‘AA+ (twn)’ -發行的高級無抵押人民幣票據（分別由中國銀行倫敦分行、新加坡分行、悉尼分行、盧森堡分行、巴黎分行、阿布扎比分行、紐約分行及約翰內斯堡分行發行）評級確認為‘A’ -發行的高級無抵押美元票據（由中國銀行香港分行、澳門分行、迪拜分行及新加坡分行發行）評級確認為‘A’ -發行的高級無抵押新加坡元票據（由中國銀行新加坡分行發行）評級確認為‘A’ -發行的高級無抵押歐元票據（由中國銀行匈牙利分行發行）評級確認為‘A’ -發行的高級無抵押歐元票據（由Bank of China (Luxembourg) S.A.發行，並由中國銀行盧森堡分行提供擔保）評級確認為‘A’ -發行的高級澳元無抵押票據（由中國銀行悉尼分行發行）評級確認為‘A’ -發行的巴塞爾III合格二級資本工具次級債券評級確認為‘BBB+’ Amipeace Limited: -發行的高級無抵押、獲擔保的中期票據計劃的評級確認為‘A’ -發行的3億美元、票息為2.375%、將於2017年到期的擔保票據評級確認為‘A’ -發行的3億美元、票息為3.125%、將於2019年到期的擔保票據評級確認為‘A’ 交通銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb-’ -交通銀行香港分行發行的高級無抵押歐元中期票據計劃（EMTN）及在此計劃下發行的票據的評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無抵押人民幣票據（由交通銀行香港分行發行）的評級確認為‘A’ -發行的巴塞爾III合格二級資本工具次級債券評級確認為‘BBB+’ Azure Orbit II International Finance Limited: -發行的高級無抵押中期票據計劃的評級確認為‘A’ -發行的5億美元、票息為3.375%、將於2019年到期的高級無抵押票據評級確認為‘A’ -發行的3.85億美元、票息為3.125%、將於2020年到期的高級無抵押票據評級確認為‘A’ -發行的1億歐元、將於2018年到期的高級無抵押票據的評級確認為‘A’ 中國建設銀行： -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -長期本幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期本幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb’ -發行的巴塞爾III合格二級資本工具次級債券評級確認為‘BBB+’ 中國工商銀行： -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb’ 聯繫人： 首席分析師 （工行、交行、農行） Grace Wu（胡月明） 高級董事 +852 2263 9919 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 首席分析師（中行、建行） Katie Chen（陳冠如） 董事 +886 2 8175 7614 澳洲商惠譽有限公司台灣分公司 台北敦化北路205號13層1306室 第二分析師（中行、建行） Grace Wu（胡月明） 高級董事 +852 2263 9919 第二分析師（建行、交行） Jack Yuan（袁牧） 聯席董事 +86 21 5097 3038 第二分析師（農行） Jaclyn Wang（王瑾） 聯席董事 +86 21 5097 3189 評級委員會主席 Tim Roche 高級董事 +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見<a href="https://www.fitchratings.com">www.fitchratings.com 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 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