DUBAI, Nov 1 (Reuters) - Abu Dhabi Commercial Bank PJSC : * Commercial bank Q3 net profit 595 million dirhams versus 613

million dirhams q3/11 * ADCB Q3 net impairment allowances 529 million dirhams versus 514 million

dirhams q3/11 * Six analysts forecast average profit of 746.77 mln dirhams in Q3, in a Reuters poll