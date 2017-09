Sept 17 (Reuters) - Aedifica SA :

* FY 2013/2014 profit (owners of the parent) 21.4 million euros versus 27.7 million euros a year ago

* FY 2013/2014 rental income 40.7 million euros versus 36.2 million euros a year ago

* FY 2013/2014 EPRA net asset value per share 42.45 euros versus 40.24 euros a year ago

* Proposes FY 2013/2014 dividend of 1.90 euro per share