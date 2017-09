Nov 14 (Reuters) - Aeolian Investment Fund SA

* Net asset value at end-september 1.48 euros per share versus 1.67 euros per share year ago

* Q3 net loss 0.0896 euros per share versus net profit 0.0219 euros per share year ago Source text: bit.ly/1pYP0Dn

