Jan 5 (Reuters) - APN Promise SA :

* Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Spolek Niepublicznych (Secus Pierwszy FIZ SN) sells 393,690 shares or 4.82 percent stake in company

* Secus Pierwszy FIZ SN decreases its stake in company to 0.93 percent (or 76 313 shares) from 5.75 percent Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)