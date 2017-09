Nov 13 (Reuters) - ArtP Capital SA (previously Tylko Pilka SA) :

* Q3 revenue 215,719 zlotys versus 253,801 zlotys year ago

* Q3 operating loss 33,217 zlotys versus loss of 195,320 zlotys year ago

* Q3 net loss 33,217 zlotys versus loss of 197,852 zlotys year ago Source text for Eikon: Further company coverage: (gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 698 3920)