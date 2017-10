Athletics-Diamond League results in Paris

July 6 (Infostrada Sports) - Results from Diamond League meeting in Paris on Friday Men's 100 metres 1. Tyson Gay (U.S.) 9.99 2. Justin Gatlin (U.S.) 10.03 3. Christophe Lemaitre (France) 10.08 Men's 800 1. David Lekuta Rudisha (Kenya) 1:41.54 2. Antonio Reina (Spain) 1:45.62 3. Alfred Kirwa Yego (Kenya) 1:45.68 Men's 5000 1. Dejen Gebremeskel (Ethiopia) 12:46.81 2. Hagos Gebrhiwet (Ethiopia) 12:47.53 3. Isiah Kiplangat Koech (Kenya) 12:48.64 Men's 400 hurdles 1. Javier Culson (Puerto Rico) 47.78 2. David Greene (Britain) 47.84 3. Felix Sanchez (Dominican Republic) 48.56 Men's 3000 steeplechase 1. Paul Kipsiele Koech (Kenya) 8:00.57 2. Brimin Kipruto (Kenya) 8:01.73 3. Abel Kiprop Mutai (Kenya) 8:03.15 Men's pole vault 1. Renaud Lavillenie (France) 5.77 2. Konstadinos Filippidis (Greece) 5.62 3. Bjoern Otto (Germany) 5.62 Men's triple jump 1. Leevan Sands (Bahamas) 17.23 2. Karl Taillepierre (France) 16.84 3. Harold Correa (France) 16.76 Men's shot put 1. Dylan Armstrong (Canada) 20.54 2. Joe Kovacs (U.S.) 20.44 3. Kim Christensen (Denmark) 20.02 Men's javelin 1. Oleksandr Pyatnytsya (Ukraine) 85.67 2. Vitezslav Vesely (Czech Republic) 83.93 3. Jarrod Bannister (Australia) 83.70 Women's 200 1. Murielle Ahoure (Cote D'Ivoire) 22.55 2. Bianca Knight (U.S.) 22.64 3. ChaRonda Williams (U.S.) 22.70 Women's 400 1. Amantle Montsho (Botswana) 49.77 2. Novlene Williams-Mills (Jamaica) 49.95 3. Francena McCorory (U.S.) 50.27 Women's 1500 1. Mariem Alaoui Selsouli (Morocco) 3:56.15 2. Asli Cakir (Turkey) 3:56.62 3. Abeba Arigawe (Ethiopia) 3:58.59 Women's 100 hurdles 1. Sally Pearson (Australia) 12.40 2. Virginia Powell-Crawford (U.S.) 12.59 3. Tiffany Ofili-Porter (Britain) 12.74 Women's 3000 steeplechase 1. Habiba Ghribi (Tunisia) 9:28.81 2. Lydiah Chepkurui (Kenya) 9:29.02 3. Sofia Assefa (Ethiopia) 9:29.57 Women's high jump 1. Chaunte Lowe (U.S.) 1.97 2. Olena Holosha (Ukraine) 1.95 3. Ruth Beitia (Spain) 1.92 Women's long jump 1. Elena Sokolova (Russia) 6.70 2. Shara Proctor (Britain) 6.65 3. Eloyse Lesueur (France) 6.56 Women's discus 1. Dani Samuels (Australia) 61.81 2. Sandra Perkovic (Croatia) 61.46 3. Melina Robert-Michon (France) 61.04