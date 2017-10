PUNTO 1-Atlantia, +445 mln debito, +142 mln Ebitda 2012 da deal Gavio

(Aggiunge dettagli)

ROMA, 27 febbraio (Reuters) - Atlantia stima che il completamento dell‘operazione con cui ha ceduto a Gavio la sua quota di Impregilo e ne ha acquisito attività in Cile porti nel 2012 a un aumento del debito di 445 milioni e dell‘Ebitda di 143 milioni.

Lo si legge nelle slide della presentazione agli analisti che è in corso.

Il rapporto tra debito netto ed Ebitda tra queste variazioni si attesterebbe a circa 3 volte.

Nelle slide conclusive Atlantia sottolinea che “l‘elevata generazione di cassa permette crescita locale senza ulteriori iniezioni di capitale”, riferendosi all‘accresciuta presenza nei Paesi del Sudamerica, Cile e Brasile, “più attraenti paesi ad alta crescita”.

In una slide si mettono infatti a confronto i tassi di crescita reale annuale del Pil 2001 in Cile (+6,1%) con Messico (3,9%), Brasile (2,9%), Usa (1,7%) ed area euro (1,5%) con i relativi tassi di motorizzazione che hanno in una scala ribaltata in testa Stati Uniti, seguita dall‘Italia e in coda il Cile e il Brasile, i cui tassi di crescita del indice di motorizzazione sono rapidi.

Con questa operazione, che sposta un po’ verso l‘estero il baricentro operativo del gruppo autostradale, il contributo all‘Ebitda di gruppo dell‘Italia passerà dall‘83% stimato per il 2012 al 73% previsto nel 2015 con una corrispondente crescita del peso estero all‘Ebitda di gruppo dal 17% del 2012 (circa 500 milioni) al 27% del 2015 (circa 900 milioni).

L‘impatto sul rapporto tra il debito e l‘Ebitda è limitato e passerebbe da 3,9 del 2011, al 4,2 per il 2012 e il 2015, sotto le ipotesi che l‘operazione venga completata sia con l‘esercizio da parte di gavio dell‘opzione per acquistare la Torino Savona sia per la cessione di Atlantia a controparti istituzionali del 49% della cilena Costanera.

(Stefano Bernabei)

