SYDNEY, Jan 23 (Reuters) - Following is a list of BHP Billliton production figures for key commodities in its second quarter ended December 31. 2012/13 2011/12 2012/13 Q2 Q2 Q1 Alumina ('000t) 1,232 1,001 1,170 Aluminium ('000t) 297 313 270 Coal met ('000t) 8,888 8,493 8,938 Coal energy('000t) 18,256 16,919 19,607 Copper ('000t) 295.2 280.3 273.9 Iron ore ('000t) 42,190 41,072 39,772 Nickel ('000t) 34.7 38.4 37.0 Source: BHP Billiton