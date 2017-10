TABLE-Top 20 best-selling vehicles in U.S. in June

The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in June 2012 as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 best-selling vehicles in U.S. in June RANK VEHICLE JUNE LAST YR % CHNG 1 Ford F-Series P/U 55,025 49,618 +10.9 2 Chevy Silverado-C/K P/U 33,566 32,579 +3.0 3 Toyota Camry 32,095 21,328 +50.5 4 Chevrolet Malibu 31,402 23,737 +32.3 5 Honda Accord 28,924 15,712 +84.1 6 Ford Escape 28,500 22,274 +28.0 7 Honda Civic 27,500 17,485 +57.3 8 Toyota Corolla 26,647 18,872 +41.2 9 Ford Fusion 24,433 20,808 +17.4 10 Dodge Ram P/U 23,951 21,362 +12.1 11 Honda CR-V 23,282 15,493 +50.3 12 Nissan Altima 21,812 19,534 +11.7 13 Ford Focus 21,186 21,385 -0.9 14 Hyundai Sonata 20,931 18,644 +12.3 15 Chevrolet Equinox 20,793 17,954 +15.8 16 Toyota Prius 19,150 4,340 +341.2 17 Chevrolet Cruze 18,983 24,896 -23.8 18 Hyundai Elantra 17,655 19,992 -11.7 19 Chevrolet Impala 17,274 16,325 +5.8 20 Toyota RAV4 15,129 9,105 +66.2 Top 20 best-selling vehicles in U.S. through June RANK VEHICLE 2012 2011 % CHNG 1 Ford F-Series P/U 301,141 264,079 +14.0 2 Toyota Camry 213,809 146,546 +45.9 3 Chevy Silverado-C/K P/U 194,508 182,785 +6.4 4 Honda Civic 162,582 127,571 +27.4 5 Nissan Altima 157,101 131,842 +19.2 6 Honda Accord 155,178 127,105 +22.1 7 Toyota Corolla 151,726 136,747 +11.0 8 Honda CR-V 146,682 110,916 +32.2 9 Chevrolet Malibu 141,437 122,783 +15.2 10 Dodge Ram P/U 138,581 111,898 +23.8 11 Ford Fusion 136,849 131,686 +3.9 12 Ford Focus 131,423 98,024 +34.1 13 Ford Escape 127,167 122,607 +3.7 14 Toyota Prius 126,654 66,520 +90.4 15 Hyundai Sonata 117,412 115,014 +2.1 16 Chevrolet Cruze 113,884 122,972 -7.4 17 Chevrolet Equinox 110,890 95,838 +15.7 18 Chevrolet Impala 98,495 103,644 -5.0 19 Hyundai Elantra 97,769 103,301 -5.4 20 Toyota RAV4 89,438 73,155 +22.3