TABLE-Top 20 best-selling vehicles in U.S. in May

The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in May 2012 as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 best-selling vehicles in U.S. in May RANK VEHICLE MAY LAST YR % CHNG 1 Ford F-Series P/U 54,836 42,399 +29.3 2 Toyota Camry 39,571 18,830 +110.1 3 Chevy Silverado-C/K P/U 34,555 28,409 +21.6 4 Honda Civic 33,490 18,341 +82.6 5 Toyota Corolla 31,847 16,985 +87.5 6 Honda Accord 29,737 17,018 +74.7 7 Chevrolet Malibu 29,579 25,600 +15.5 8 Ford Fusion 26,857 24,666 +8.9 9 Dodge Ram P/U 26,040 20,117 +29.4 10 Honda CR-V 25,186 16,307 +54.4 11 Ford Focus 24,769 22,303 +11.1 12 Ford Escape 23,077 23,140 -0.3 13 Nissan Altima 22,690 25,525 -11.1 14 Toyota Prius 21,477 6,924 +210.2 15 Hyundai Sonata 20,765 22,754 -8.7 16 Chevrolet Equinox 20,238 17,587 +15.1 17 Chevrolet Cruze 19,613 22,711 -13.6 18 Toyota RAV4 19,248 8,624 +123.2 19 Hyundai Elantra 18,877 20,006 -5.6 20 Chevrolet Impala 15,879 16,707 -5.0 Top 20 best-selling vehicles in U.S. through May RANK VEHICLE 2012 2011 % CHNG 1 Ford F-Series P/U 246,116 214,461 +14.8 2 Toyota Camry 181,796 126,094 +44.2 3 Chevy Silverado-C/K P/U 160,942 150,206 +7.1 4 Nissan Altima 135,289 112,308 +20.5 5 Honda Civic 135,082 110,086 +22.7 6 Honda Accord 126,254 111,393 +13.3 7 Toyota Corolla 125,079 117,875 +6.1 8 Honda CR-V 123,400 95,423 +29.3 9 Dodge Ram P/U 114,630 90,536 +26.6 10 Ford Fusion 112,416 110,878 +1.4 11 Ford Focus 110,237 76,639 +43.8 12 Chevrolet Malibu 110,035 99,046 +11.1 13 Toyota Prius 107,504 62,180 +72.9 14 Ford Escape 98,667 100,333 -1.7 15 Hyundai Sonata 96,481 96,370 +0.1 16 Chevrolet Cruze 94,901 98,076 -3.2 17 Chevrolet Equinox 90,097 77,884 +15.7 18 Chevrolet Impala 81,221 87,319 -7.0 19 Hyundai Elantra 80,114 83,309 -3.8 20 Toyota RAV4 74,309 64,050 +16.0