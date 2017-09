TABLE- Top-20 selling vehicles in U.S. in July

Aug 3 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in July as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in July RANK VEHICLE July-15 July-14 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 66,288 63,240 +4.8 2 Chevy Silverado-C/K P/U 56,380 42,097 +33.9 3 Toyota Camry 38,435 39,888 -3.6 4 Ram P/U 36,019 35,621 +1.1 5 Honda Accord 34,496 35,073 -1.6 6 Nissan Altima 33,842 26,654 +27.0 7 Honda CR-V 31,785 28,522 +11.4 8 Honda Civic 31,139 30,038 +3.7 9 Toyota Corolla 30,249 30,833 -1.9 10 Ford Escape 29,253 26,558 +10.1 11 Toyota RAV4 26,709 26,779 -0.3 12 Ford Fusion 25,105 23,942 +4.9 13 Nissan Rogue 25,081 16,618 +50.9 14 Hyundai Sonata 23,917 22,577 +5.9 15 Hyundai Elantra 22,135 22,213 -0.4 16 Chevrolet Equinox 21,609 25,321 -14.7 17 Ford Explorer 21,361 16,797 +27.2 18 Chevrolet Cruze 21,339 20,926 +2.0 19 GMC Sierra P/U 19,808 17,488 +13.3 20 Jeep Wrangler 19,320 16,388 +17.9 Top 20 selling vehicles in U.S. through July RANK VEHICLE YTD 2015 YTD 2014 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 423,468 429,065 -1.3 2 Chevy Silverado-C/K P/U 332,202 282,776 +17.5 3 Toyota Camry 254,251 262,428 -3.1 4 Ram P/U 248,735 239,481 +3.9 5 Toyota Corolla 220,380 205,187 +7.4 6 Nissan Altima 205,873 203,107 +1.4 7 Honda CR-V 194,803 183,214 +6.3 8 Honda Accord 190,242 220,351 -13.7 9 Honda Civic 189,440 197,135 -3.9 10 Ford Fusion 178,263 189,440 -5.9 11 Ford Escape 175,669 179,448 -2.1 12 Toyota RAV4 170,284 143,731 +18.5 13 Chevrolet Equinox 167,294 146,152 +14.5 14 Nissan Rogue 160,478 115,920 +38.4 15 Hyundai Elantra 150,833 134,710 +12.0 16 Chevrolet Cruze 149,277 166,264 -10.2 17 Ford Focus 134,106 138,680 -3.3 18 Ford Explorer 130,865 111,785 +17.1 19 Nissan Sentra 124,412 111,477 +11.6 20 Jeep Wrangler 121,770 102,125 +19.2 (Compiled by Bengaluru Newsroom)