TABLE- Top-20 selling vehicles in U.S. in May

June 1 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in May as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in May RANK VEHICLE May-16 May-15 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 67,412 61,870 +9.0 2 Chevy Silverado-C/K P/U 45,035 51,602 -12.7 3 Ram P/U 38,833 39,952 -2.8 4 Toyota Camry 36,916 43,837 -15.8 5 Honda Civic 35,396 34,472 +2.7 6 Toyota Corolla 34,872 36,768 -5.2 7 Toyota RAV4 32,261 28,808 +12.0 8 Honda Accord 31,949 32,373 -1.3 9 Ford Escape 30,861 29,248 +5.5 10 Honda CR-V 29,359 32,090 -8.5 11 Nissan Altima 28,404 33,630 -15.5 12 Nissan Rogue 27,428 25,901 +5.9 13 Ford Fusion 24,589 31,325 -21.5 14 Chevrolet Malibu 24,202 21,461 +12.8 15 Hyundai Elantra 22,168 23,432 -5.4 16 Chevrolet Equinox 21,252 29,456 -27.9 17 Nissan Sentra 20,204 20,616 -2.0 18 Jeep Wrangler 19,551 22,324 -12.4 19 Jeep Grand Cherokee 18,856 18,209 +3.6 20 Ford Explorer 18,813 19,755 -4.8 Top 20 selling vehicles in U.S. through May RANK VEHICLE YTD 2016 YTD 2015 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 324,307 302,009 +7.4 2 Chevy Silverado-C/K P/U 223,990 224,274 -0.1 3 Ram P/U 193,279 179,384 +7.7 4 Toyota Camry 167,199 178,408 -6.3 5 Honda Civic 158,030 129,574 +22.0 6 Toyota Corolla 151,243 159,486 -5.2 7 Nissan Altima 142,220 142,613 -0.3 8 Honda Accord 140,548 128,269 +9.6 9 Toyota RAV4 138,535 118,732 +16.7 10 Honda CR-V 129,460 134,669 -3.9 11 Ford Escape 126,375 122,290 +3.3 12 Ford Fusion 120,313 127,749 -5.8 13 Nissan Rogue 119,637 112,154 +6.7 14 Chevrolet Malibu 104,187 81,292 +28.2 15 Nissan Sentra 102,293 88,701 +15.3 16 Chevrolet Equinox 101,738 123,925 -17.9 17 Ford Explorer 94,981 89,127 +6.6 18 Hyundai Sonata 92,547 80,622 +14.8 19 GMC Sierra P/U 89,304 82,232 +8.6 20 Jeep Grand Cherokee 83,927 77,616 +8.1 (Compiled by Bengaluru Newsroom)