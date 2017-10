LONDON, May 23 (Reuters) - AVEVA Group PLC : * Auto alert - Aveva Group Plc FY adjusted pretax profit rose 13

percent to 70.7 million STG * Auto alert - Aveva Group Plc FY revenue 220.2 million STG versus

195.9 million STG year ago * Auto alert - Aveva Group Plc final dividend 19.5 pence per share * We view the outlook for 2013/14 with confidence