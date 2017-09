Banco Popolare, contenti se Algebris tra azionisti - Saviotti

MILANO, 7 febbraio (Reuters) - Banco Popolare sarebbe contenta di avere tra i propri azionisti il fondo Algrebis.

Lo ha detto l‘AD Pier Francesco Saviotti a margine del congresso Assiom/Forex.

“Non lo so, penso di sì ma per avere la certezza occorre che ci sia una dichiarazione della Consob”, ha detto Saviotti in merito all‘ipotesi che Algebris abbia acquisito una quota di Banco Popolare.

Nei giorni scorsi Davide Serra, Ceo di Algebris, in un tweet aveva dichiarato di avere una posizione importante in una banca popolare italiana da marzo 2014, acquistata in occasione di un aumento di capitale.

L‘unica banca popolare quotata da aver avviato un aumento di capitale a marzo è Banco Popolare.

“Serra lo conosco da vent‘anni, da quando, in qualità di analista, venima a trovarmi nella Banca Commerciale. Lo stimo e lo ammiro. Se è socio di Banco Popolare sono contento, non vedo difficoltà”, ha aggiunto Saviotti.

(Andrea Mandalà)

