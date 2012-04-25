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ИСПРАВЛЕНО-Экономику Нидерландов ожидают месяцы неопределенности до выборов
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#Market News
April 25, 2012 / 11:16 AM / 5 years ago

ИСПРАВЛЕНО-Экономику Нидерландов ожидают месяцы неопределенности до выборов

Reuters Staff

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(В 4-м абзаце вместо “доходность” следует читать “стоимость”, остальной текст без изменений)

АМСТЕРДАМ, 25 апр (Рейтер) - Нидерланды назначили правительственные выборы на 12 сентября 2012 года, открыв дорогу нескольким месяцам политической и экономической неопределенности после раскола в правительстве страны из-за разногласий касательно бюджетных сокращений, необходимых для выполнения строгих правил Евросоюза.

Пятая по величине экономика еврозоны, до недавних пор считавшаяся наиболее стабильной, оказалась в самом эпицентре политического кризиса в понедельник, после того как нынешнее правительство потеряло поддержку самого главного сторонника, став жертвой растущего противостояния жестким бюджетным требованиям Евросоюза.

Финансовые рынки вновь вдались в панику из-за неспособности одной из немногих европейских стран с наивысшим кредитным рейтингом “ААА” одобрить те же самые меры по сокращению дефицита бюджета, которые предъявлялись и другим странам.

Стоимость гособлигаций Нидерландов резко упала в понедельник, однако снова начала стремительно расти на фоне заявлений инвесторов о том, что экономика страны по-прежнему довольно сильная.

У уходящего правительства теперь есть меньше недели, чтобы заручиться поддержкой программы бюджетных мер, которую оно должно представить Европейской Комиссии. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте представит последний план по бюджету перед парламентом в среду.

“Если партиям удастся договориться о достаточных мерах, долговые рынки отреагируют положительно”, - сказал Уолтер Лиринг, аналитик долгового рынка из нидерландского частного банка Theodoor Gilissen.

“Если же нет, и страна будет находиться в вакууме до самых выборов, давление на процентные ставки и высший кредитный рейтинг, вероятно, снова возрастет”.

Крупнейшие оппозиционные партии отказались поддержать программу сокращения бюджетного дефицита объемом в 14-16 миллиардов евро, представленную премьер-министром, отметив, что попытка выполнить требования ЕС по сокращению дефицита до 3 процентов ВВП приведет к экономической каторге.

Европейские лидеры столкнулись с волной неприятия жестких мер экономии, которые, по мнению некоторых экономистов, необходимы для решения долгового кризиса региона, уже поглотившего Грецию, Ирландию и Потругалию, обратившихся за дополнительной финансовой поддержкой.

Международный валютный фонд (МВФ) предостерег Европу от слишком серьезных и слишком быстрых сокращений расходов, которые приведут к спаду экономического роста.

Политический кризис Нидерландов разворачивается наряду с выборами во Франции, где избиратели показали, что могут предпочесть рост жестким экономическим мерам, отдав большинство голосов за социалистического кандидата Франсуа Олланда, а не за консервативного президента Николя Саркози, во втором туре выборов 6 мая.

Глава Европейского Центробанка Марио Драги, отвечая на вопрос о проблемах в Нидерландах, сообщил, что еврозона “должна продолжать быть надежным регионом, поддерживающим ценовую и налогово-бюджетную стабильность и рост”. (Сара Вебб, Жильберт Крейджер, Ана да Коста. Перевела Анастасия Горелова)

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