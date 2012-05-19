وصول شعلة اولمبياد لندن الى بريطانيا

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كالدروز (انجلترا) 19 مايو ايار (خدمة رويترز الرياضية العربية) - و صلت شعلة دورة الالعاب الاولمبية المقرر اقامتها في لندن الى الاراضي البريطانية امس الجمعة عقب نزول ديفيد بيكام من الطائرة بعد رحلة خاصة من موطن الاولمبياد في اليونان الى بريطانيا.

وهبطت الطائرة الخاصة التابعة للخطوط الجوية البريطانية في رحلتها رقم 2012 والقادمة من اثينا في الموقت المحدد لها في قاعدة كالدروز البحرية وهي تحمل على متنها الأميرة آن ابنة الملكة اليزابيث وسيباستيان كو رئيس اللجنة المنظمة لاولمبياد لندن وقائد منتخب انجلترا سابقا الى جانب بقية افراد الوفد.

وسوف تبدأ الشعلة رحلة مدتها 70 يوما اليوم السبت في جميع انحاء بريطانيا قبل انطلاق الالعاب يوم 27 يوليو تموز المقبل.

ووصف بوريس جونسون رئيس بلدية لندن هذه اللحظة بانها “في غاية الاثارة والحساسية.”

واضاف في تصريحات للصحفيين قبل عودته الى لندن على متن الطائرة الخاصة “امامنا 70 يوما. بالنسبة لشخص في موقعي فان هذا منتهى ما نصبو اليه. وصلنا الى مرحلة تشبه المرحلة التي تغير فيها الخيول مواقعها وبالتأكيد فان ما هو قادم سيصنع الفارق بين الاولمبياد الجيدة والاولمبياد العظيمة.”

ورحب نيك كليج نائب رئيس الوزراء بالشعلة بالنيابة عن الحكومة البريطانية في امسية صافية على النقيض من الامطار الغزيرة التي ودعت الشعلة في اثينا.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية “إنها لحظة رائعة لنا خاصة في ظل القلق بشأن الاقتصاد وأمور اخري. انها فرصة للنهوض بمعنوياتنا بفضل هذه الخبرة باكملها. إنها فرصة رائعة لإظهار أنفسنا للعالم بشكل كريم وحيوي وايجابي. إنها فرصة رائعة للوطن ككل.”

تم تغطية وصول الشعلة - التي حملتها الاميرة آن في فانوس اثناء نزولها على درجات سلم الطائرة - على الهواء من قبل هيئة الاذاعة البريطانية حيث قامت الطائرة بعدة دورات في الهواء قبل ان تهبط في الموعد المقرر لها.

وقالت الاميرة آن “فقط عندما تصبح الشعلة لديك تدرك الامر” قبل ان تعطيها لأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها.

وبعد ذلك بقليل اوقد بيكام الشعلة التي ستبدأ مسيرتها اليوم السبت.

وقال جونسون ان طريقة وصول الشعلة تبشر بالخير.

واضاف بحماس “هبطت الطائرة في الوقت المحدد وربما تكون الحقيقة ان الطائرة هبطت مبكرا.”

وتم يوم الخميس الماضي تسليم الشعلة لمنظمي اولمبياد لندن في اثينا حيث أقيمت أول العاب اولمبية في العصر الحديث عام 1896.

ويبدو كو رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد الذي سيتوجه الى ميونيخ اليوم السبت لمتابعة مباراة فريقه المفضل تشيلسي امام بايرن ميونيخ في نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم واثقا من ان مسيرة الشعلة ستشعل حماس اي شخص لا يزال موقفه متأرجحا من الالعاب الاولمبية.

واضاف “سيكون لها تأثير كبير. كل اسبوع تصلني رسائل من اشحاص يحدثوني فيها عن اشياء سيقومون لها لتخليد ذكرى مرور الشعلة بالقرب منهم. هناك تواصل عاطفي مع هذا الامر ولست اثقا في ان وصول الشعلة خلال الدورات الاولمبية السابقة قد اثار مثل هذا الامر من قبل.”