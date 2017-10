BRIEF-Bezeq Israel Telecom Q2 results

Aug 2 (Reuters) - Bezeq Israel Telecom says:

* Q2 net profit 415 mln shekels vs 585 mln shekels

* Revenue 2.595 bln shekels, EBITDA 1.104 bln shekels

* Bezeq forecast in Reuters poll Q2 profit 441 mln shekels, rev 2.646 bln shekels, EBITDA 1.105 bln shekels

* Sees 2012 revenue of 10.2-10.5 bln shekels, net profit 1.75-1.85 bln shekels

* Sees 2012 EBITDA 4.4-4.5 bln shekels, free cash flow above 2.5 bln shekels

* To pay dividend of 997 mln shekels for first half of 2012