April 18 (Reuters) - Following is a list of BHP Billiton production figures for key commodities in its third quarter ended March 31. 2011/12 2010/11 2011/12 Q3 Q3 Q2 Alumina ('000t) 1,052 959 1,001 Aluminium ('000t) 277 305 313 Coal met ('000t) 7,337 6,670 8,493 Coal energy('000t) 17,248 17,543 16,919 Copper ('000t) 281.4 273.6 280.3 Iron ore ('000t) 37,943 33,231 41,072 Nickel ('000t) 41.7 33.0 38.4 Source: BHP Billiton