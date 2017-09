Jan 16 (Reuters) - Binary Helix SA :

* Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K. Fundusz Kapitalu Zalazkowego Sp. K. A. reduces stake in the company to 36.73 pct (or 1,240,000 shares) from 39.74 pct Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)