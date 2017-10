KØBENHAVN, April 18 (Reuters) - Danish luxury stereo and television maker Bang & Olufsen, three months to end-February (million Danish crowns unless otherwise stated): Q3 2011/12 Q3 2010/11 Forecast* Sales 766 820 861 EBIT 22,7 35,7 56,5 Pretax profit 18,8 30,3 55,4 * Forecasts are mean estimates in a Reuters poll of analysts. (Copenhagen Newsroom)