Jan 23 (Reuters) - Bodegas Bilbainas SA :

* Spanish market regulator CNMV said on Thursday Kartera 1 S.L. (Kutxabank) sold its stake in Bodegas Bilbainas SA to Ducde SA for 16.67 euros per share

* Kartera sold 165,501 shares for a total of 2.76 million euros ($3.13 million)

