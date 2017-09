Jan 22 (Reuters) - Bondpartners SA :

* FY net profit up 14.5 percent to 2.84 million Swiss francs ($3.26 million)

* On a consolidated basis, FY net profit of 3.2 million Swiss francs (+ 64 percent) Source text - bit.ly/1t2pqyH Further company coverage: ($1 = 0.8708 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)