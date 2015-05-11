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BRI Agro to raise 558.8 bln rupiah in shares sale
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#Financials
May 11, 2015 / 2:21 AM / 2 years ago

BRI Agro to raise 558.8 bln rupiah in shares sale

Reuters Staff

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JAKARTA, May 11 (Reuters) - Indonesia’s PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) plans to raise 558.8 billion rupiah ($42.6 million) in a rights issue, it said in a statement published in Investor Daily newspaper on Monday.

The lender, which is majority controlled by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, will sell 5.59 billion shares at 100 rupiah each. It will seek sharesholder approval for the plan on June 18. ($1 = 13,120.0000 rupiah) (Reporting by Fransiska Nangoy; Editing by Gopakumar Warrier)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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