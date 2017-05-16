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May 16, 2017 / 9:34 AM / 3 months ago

BRIEF-4SC intends to raise new capital

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - 4SC AG:

* ANNOUNCED AN UPDATED DEVELOPMENT PLAN AND INTENTION TO RAISE NEW CAPITAL TO FUND FURTHER DEVELOPMENT OF 4SC'S LEAD DRUG CANDIDATES RESMINOSTAT, 4SC-202 AND 4SC-208 UNTIL EARLY 2020

* TO THIS END, IN 2017, 4SC INTENDS BOTH TO INITIATE A PHASE II STUDY IN PATIENTS WITH ADVANCED MELANOMA AND TO SUPPORT A FURTHER PHASE II STUDY IN PRE-TREATED PATIENTS WITH MICROSATELLITE-STABLE GASTROINTESTINAL CANCERS

* PLANS COMPLETE FORMAL PRECLINICAL DEVELOPMENT OF 4SC-208 WITH AIM OF STARTING PHASE I/II CLINICAL TESTING IN EARLY 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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