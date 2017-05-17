BRIEF-Ab Science: CHMP adoptes negative opinion for masitinib in indolent systemic mastocytosis

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May 17 (Reuters) - AB SCIENCE SA:
* REG-AB SCIENCE ANNOUNCES THAT CHMP HAS ADOPTED A NEGATIVE OPINION FOR MASITINIB IN INDOLENT SYSTEMIC MASTOCYTOSIS, PRIMARILY DUE TO GCP INSPECTION FINDINGS
* AB SCIENCE WILL ASK FOR A RE-EXAMINATION WITH OPINION OF A SCIENTIFIC ADVISORY GROUP (SAG) TO EVALUATE BENEFIT-RISK BALANCE
* HAS IMPLEMENTED THE CORRECTIVE ACTIONS TO ADDRESS THE GCP FINDINGS
* RE-EXAMINATION SHOULD LEAD THE CHMP TO DELIVER A SECOND OPINION IN Q4 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)