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BRIEF-ACASTA ANNOUNCES ACQUISITION OF ECN AVIATION FOR $22.5 MLN
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May 12, 2017 / 4:02 PM / 3 months ago

BRIEF-ACASTA ANNOUNCES ACQUISITION OF ECN AVIATION FOR $22.5 MLN

Reuters Staff

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Acasta Enterprises Inc:

* ACASTA ANNOUNCES ACQUISITION OF ECN AVIATION

* ACASTA ENTERPRISES INC - DEAL FOR US $22.5 MILLION

* ACASTA ENTERPRISES INC - ACQUISITION IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO 2017 EARNINGS

* ACASTA ENTERPRISES - PURCHASE PRICE FOR ECN COMMERCIAL AVIATION PAYABLE BY ISSUANCE OF CLASS B SHARES OF CO AT $10 PER SHARE WITH A ONE YEAR LOCK-UP

* ACASTA ENTERPRISES-STELLWAGEN GROUP HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE ECN CAPITAL'S COMMERCIAL AVIATION ADVISORY AND ASSET MANAGEMENT BUSINESS

* ACASTA ENTERPRISES INC - TRANSACTION IS EXPECTED TO ENABLE INTERNALIZATION OF AIRCRAFT SERVICING CONTRACTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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