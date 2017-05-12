BRIEF-ACASTA ANNOUNCES ACQUISITION OF ECN AVIATION FOR $22.5 MLN

May 12 (Reuters) - Acasta Enterprises Inc:
* ACASTA ENTERPRISES INC - ACQUISITION IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO 2017 EARNINGS
* ACASTA ENTERPRISES - PURCHASE PRICE FOR ECN COMMERCIAL AVIATION PAYABLE BY ISSUANCE OF CLASS B SHARES OF CO AT $10 PER SHARE WITH A ONE YEAR LOCK-UP
* ACASTA ENTERPRISES-STELLWAGEN GROUP HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE ECN CAPITAL'S COMMERCIAL AVIATION ADVISORY AND ASSET MANAGEMENT BUSINESS
* ACASTA ENTERPRISES INC - TRANSACTION IS EXPECTED TO ENABLE INTERNALIZATION OF AIRCRAFT SERVICING CONTRACTS Source text for Eikon: Further company coverage: