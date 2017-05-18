FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Addnode Group acquires software company Canella
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
WORLD
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
May 18, 2017 / 6:44 AM / 3 months ago

BRIEF-Addnode Group acquires software company Canella

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - ADDNODE

* ADDNODE GROUP ACQUIRES SOFTWARE COMPANY CANELLA AND STRENGTHENS ITS POSITION IN WELFARE AND PHARMACY SOLUTIONS

* ADDNODE GROUP HAS ACQUIRED SWEDISH SOFTWARE COMPANY CANELLA, WHICH DEVELOPS SOLUTIONS FOR NORDIC PHARMACY AND WELFARE MARKET

* COMPLETION WILL TAKE PLACE ON JUNE 1, 2017 AND CANELLA WILL BE PART OF ADDNODE GROUP'S PROCESS MANAGEMENT BUSINESS AREA.

* N CONNECTION WITH ACQUISITION, ADDNODE GROUP'S NORWEGIAN SUBSIDIARY PHARMASOLUTIONS AS WILL ALSO CHANGE ITS NAME TO CANELLA AS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.