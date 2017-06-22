BRIEF-Altec holdings decides to include its companies in the provisions of article 106b
* SAYS THE BOARDS OF DIRECTORS OF "ALTEC INTEGRATED" AND "UNISOFT COMPANY" DECIDED TO INCLUDE COMPANIES IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 106B OF LAW 3588/2007
June 22 ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA:
* TO START NEGOTIATION PROCESS TO ADJUST SIZE OF ITS WORKFORCE IN CERTAIN AREAS AND ADAPT IT TO BUSINESS NEEDS IN SPAIN
* SAYS THE PROCESS INVOLVES OUTSOURCING OF CUSTOMER SERVICE AND WAREHOUSE MANAGEMENT ACTIVITIES
* SAYS CUSTOMER SERVICE EMPLOYEES WILL BE INCORPORATED INTO WORKFORCE OF EXTERNAL OPERATOR
* SEES TO IMPLEMENT REORGANIZATION PROCESS IN H2 2017
* SAYS RESTRUCTURING PLAN MAY AFFECT EMPLOYEES IN LOGISTICS AREA WHICH ACCOUNT FOR ABOUT 55 PERCENT OF WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAYS THE BOARDS OF DIRECTORS OF "ALTEC INTEGRATED" AND "UNISOFT COMPANY" DECIDED TO INCLUDE COMPANIES IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 106B OF LAW 3588/2007
* SAYS THAT CONVERTIBLE BOND LOAN OF EUR 10 MILLION, ISSUED TO ITS UNIT UNISOFT FROM EUROBANK, CONVERTS 2.7 MILLION BONDS INTO COMMON REGISTERED VOTING SHARES