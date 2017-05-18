FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Aevis Victoria announces integration of Clinique des Tilleuls in Swiss Medical Network
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
WORLD
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
May 18, 2017 / 5:06 AM / 3 months ago

BRIEF-Aevis Victoria announces integration of Clinique des Tilleuls in Swiss Medical Network

Reuters Staff

2 Min Read

May 18 (Reuters) - AEVIS VICTORIA SA:

* INTEGRATION OF CLINIQUE DES TILLEULS IN SWISS MEDICAL NETWORK

* SWISS MEDICAL NETWORK SA SUBMITS AN ACQUISITION OFFER TO ALL SHAREHOLDERS OF HOLDING DU TILLEUL BIEL/BIENNE SA AND INVITES CLINIQUE DES TILLEULS TO JOIN ITS NETWORK

* BOARD OF DIRECTORS OF HOLDING DU TILLEUL RECOMMENDS THAT ITS SHAREHOLDERS ACCEPT OFFER OF SWISS MEDICAL NETWORK

* SWISS MEDICAL NETWORK SA TO OFFER TO ALL SHAREHOLDERS OF HOLDING DU TILLEUL TO BUY ALL REGISTERED SHARES OF HOLDING DU TILLEUL, EITHER AT A PRICE OF CHF 2'500 PER SHARE PAYABLE IN CASH, OR IN EXCHANGE FOR 49.73 REGISTERED SHARES OF AEVIS VICTORIA

* OFFER IN CASH VALUES EQUITY OF HOLDING DU TILLEUL AT CHF 87.5 MILLION, WHICH CORRESPONDS TO A PREMIUM OF AROUND 35% COMPARED TO CURRENT SHARE PRICE OF HOLDING DU TILLEUL ON OTC-X OF BCBE

* EXCHANGE OFFER VALUES EQUITY OF HOLDING DU TILLEUL AT AROUND CHF 101.2 MILLION, WHICH REPRESENTS A PREMIUM OF AROUND 56% COMPARED TO CURRENT SHARE PRICE OF HOLDING DU TILLEUL ON OTC-X OF BCBE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.