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BRIEF-Agfa Gevaert Q1 result for the period down at 8 million euros
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May 9, 2017 / 5:56 AM / 3 months ago

BRIEF-Agfa Gevaert Q1 result for the period down at 8 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - AGFA GEVAERT NV:

* Q1 REVENUE EUR 588 MILLION ($642.3 MILLION) VERSUS EUR 603 MILLION YEAR AGO

* Q1 RECURRING EBITDA EUR 39 MILLION VERSUS EUR 48 MILLION YEAR AGO

* Q1 RECURRING EBIT EUR 26 MILLION VERSUS EUR 34 MILLION YEAR AGO

* Q1 RESULT FOR THE PERIOD EUR 8 MILLION VERSUS EUR 10 MILLION YEAR AGO

* REITERATES TARGET OF REDUCING TOP LINE DECLINE AND ULTIMATELY RETURNING TO GROWTH IN MEDIUM TERM

* SAYS ON AVERAGE, RECURRING EBITDA SHOULD BE KEPT AROUND 10% OF REVENUE IN COMING YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9155 euros) (Gdynia Newsroom)

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