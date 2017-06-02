FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Akzo Nobel to actively solicit the views of shareholders
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Trump's attacks could leave him friendless if impeachment comes
Politics
Trump's attacks could leave him friendless if impeachment comes
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Hitting the road to 'totality'
solar eclipse
Hitting the road to 'totality'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
June 2, 2017 / 12:18 PM / 3 months ago

BRIEF-Akzo Nobel to actively solicit the views of shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

June 2 (Reuters) - AKZO NOBEL NV:

* ANNOUNCES IT WILL EMBARK ON A PROGRAM TO ACTIVELY SOLICIT THE VIEWS OF SHAREHOLDERS, INCLUDING THOSE WHO HAVE RECENTLY CHALLENGED THE COMPANY

* BOARDS OF AKZONOBEL WILL THOROUGHLY REVIEW AND CONSIDER THE FEEDBACK RECEIVED FROM SHAREHOLDERS IN ORDER TO DETERMINE APPROPRIATE ADDITIONAL NEXT STEPS

* “WE HIGHLY VALUE SHAREHOLDER PERSPECTIVES AND REGRET THAT A NUMBER OF SHAREHOLDERS BELIEVE WE HAVE INSUFFICIENTLY EXPLAINED OUR CONSIDERATIONS IN RESPECT OF PPG’S PROPOSALS"-CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.