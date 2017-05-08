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May 8, 2017 / 6:30 AM / 3 months ago

BRIEF-Almirall Q1 net profit down at 19.6 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - ALMIRALL SA:

* Q1 EBITDA 55.0 MILLION EUROS ($60.4 MILLION) VERSUS 54.8 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT 19.6 MILLION EUROS VERSUS 21.7 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 REVENUE UP 5 PERCENT AT 210.7 MILLION EUROS VERSUS 201.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES UP 26 PERCENT AT 24.2 MILLION EUROS VERSUS 19.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* SEES ITS SKILARENCE DRUG FOR PSORIASIS TO REACH PEAK SALES OF OVER 50 MILLION EUROS

* SEES TO START SELLING SKILARENCE IN EUROPE IN Q3 2017

* SEES TO LAUNCH TILDRAKIZUMAB IN 2018 WITH PEAK SALES OF OVER 200 MILLION EUROS

* CONFIRMS FY 2017 EBITDA AND REVENUE GUIDANCE

Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 0.9107 euros) (Gdynia Newsroom)

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