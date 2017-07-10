July 10 ALMIRALL SA:
* PROVIDES UPDATE TO FY 2017 GUIDANCE THAT REDUCES INITIAL
ESTIMATIONS FOR TOTAL REVENUES, NET SALES AND EBITDA GROWTH
* SAYS FY 2017 GUIDANCE UPDATE TO TAKE ACCOUNT OF ADVERSE
IMPACT OF RECENT MARKET DEVELOPMENTS IN US DERMATOLOGY
* SEES FY 2017 EBITDA OF 140-170 MILLION EUROS
* SEES LOW DOUBLE DIGIT DECLINE OF FY 2017 TOTAL REVENUE AND
NET SALES VERSUS FY 2016
* SAYS INVENTORY DESTOCKING, INAPPROPRIATE ADJUDICATION OF
PATIENT ASSISTANCE PROGRAM AND GENERIC ACTICLATE WILL ADVERSELY
IMPACT THE EARNINGS IN 2017
* SAYS ITS BUSINESS IS PERFORMING IN LINE WITH EXPECTATIONS
IN EUROPE AND REST OF THE WORLD
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)