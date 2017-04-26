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4 months ago
BRIEF-ALNYLAM REPORTS FINAL 24-MONTH RESULTS FROM PHASE 2 OPEN-LABEL EXTENSION STUDY OF PATISIRAN
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April 26, 2017 / 2:09 PM / 4 months ago

BRIEF-ALNYLAM REPORTS FINAL 24-MONTH RESULTS FROM PHASE 2 OPEN-LABEL EXTENSION STUDY OF PATISIRAN

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc

* ALNYLAM REPORTS FINAL 24-MONTH RESULTS FROM PHASE 2 OPEN-LABEL EXTENSION STUDY OF PATISIRAN, AN INVESTIGATIONAL RNAI THERAPEUTIC IN DEVELOPMENT FOR THE TREATMENT OF HEREDITARY ATTR (HATTR) AMYLOIDOSIS

* REMAINS ON TRACK TO PRESENT TOP-LINE RESULTS FROM ITS ONGOING APOLLO PHASE 3 STUDY OF PATISIRAN IN MID-2017

* ALNYLAM PHARMA - RESULTS DEMONSTRATE THAT PATISIRAN HAS POTENTIAL TO HALT OR IMPROVE NEUROPATHY PROGRESSION ACROSS A BROAD RANGE OF NEUROLOGIC IMPAIRMENT

* ALNYLAM PHARMA - PHASE 2 OLE PATIENTS HAVE ROLLED OVER TO ONGOING, GLOBAL APOLLO-OLE TRIAL, PLAN TO PRESENT 36-MONTH DATA FROM COHORT OF PATIENTS IN LATE 2017

* ALNYLAM PHARMA - PATISIRAN FOUND TO BE WELL TOLERATED, WITH NO DRUG-RELATED SERIOUS ADVERSE EVENTS FOR UP TO 25 MONTHS OF TREATMENT OR DRUG-RELATED DISCONTINUATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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