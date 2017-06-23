BRIEF-BEP International says FY profit attributable HK$66.3 mln
* FY profit attributable hk$66.348 million versus hk$177.716 million
June 23 ALTEC HOLDINGS SA:
* SAYS THAT CONVERTIBLE BOND LOAN OF EUR 10 MILLION, ISSUED TO ITS UNIT UNISOFT FROM EUROBANK, CONVERTS 2.7 MILLION BONDS INTO COMMON REGISTERED VOTING SHARES
* SAYS THE CONVERSION RATIO OF THE NOMINAL SHARES WIL BE 0.001015 Source text: bit.ly/2sJnUE2
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* FY profit attributable hk$66.348 million versus hk$177.716 million
* SAYS THE BOARDS OF DIRECTORS OF "ALTEC INTEGRATED" AND "UNISOFT COMPANY" DECIDED TO INCLUDE COMPANIES IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 106B OF LAW 3588/2007