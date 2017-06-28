BRIEF-ScandiDos Q4 EBITDA loss narrows to SEK 1.6 million
* Q4 NET SALES SEK 11.5 MILLION VERSUS SEK 9.4 MILLION YEAR AGO
June 28 AMBEA AB (PUBL)
* VARDAGA, KIAB AND SVENSKA VÅRDFASTIGHETER CONSTRUCT NEW ELDER-CARE FACILITY IN HELSINGBORG
* FACILITY WILL BE READY TO RECEIVE RESIDENTS DURING LATTER PART OF 2019
* FACILITY WILL BE BUILT BY KIAB FASTIGHETER AB AND SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB AND WILL BE RUN BY VARDAGA Source text: bit.ly/2s0bYN3 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Q4 NET SALES SEK 11.5 MILLION VERSUS SEK 9.4 MILLION YEAR AGO
* Q3 2016/17 NET LOSS SEK 8.3 MILLION VERSUS LOSS SEK 18.2 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)