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BRIEF-Amer Sports Q1 adjusted EBIT EUR 38.2 mln, slightly below expectations
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April 27, 2017 / 10:05 AM / 4 months ago

BRIEF-Amer Sports Q1 adjusted EBIT EUR 38.2 mln, slightly below expectations

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - AMER SPORTS OYJ

* Q1 NET SALES EUR 661.6 MILLION (REUTERS POLL: EUR 652 MILLION)

* Q1 ADJUSTED. EBIT EUR 38.2 MILLION (REUTERS POLL: EUR 39.0 MILLION)

* NET SALES IN LOCAL CURRENCIES EXPECTED TO INCREASE FROM 2016, DESPITE SHORT-TERM MARKET SOFTNESS

* SAYS DID NOT DELIVER TARGET PERFORMANCE IN SPORTS INSTRUMENTS AND CYCLING

* 2017 EBIT EXCLUDING. IAC IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY AT LEVEL OF 2016.

* GROWTH IN 2017 IS EXPECTED TO BE BIASED TO SECOND HALF OF YEAR.

* CEO SAYS COMPANY CONTINUED TO ACCELERATE IN APPAREL, OWN RETAIL, E-COMMERCE, AND CHINA

* CEO SAYS IT MADE STRONG PROGRESS IN WINTER SPORTS EQUIPMENT, AND STARTED TO REBOUND IN FITNESS

* CCEO SAYS COMPANY CONTINUED TO GAIN MARKET SHARES IN SEVERAL CATEGORIES, MOST NOTABLY PERFORMANCE TENNIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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