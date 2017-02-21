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BRIEF-AMERIGO EXECUTES MANDATE AGREEMENT FOR FINANCING OF PHASE 2 OF CAUQUENES EXPANSION
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February 21, 2017 / 5:22 PM / 6 months ago

BRIEF-AMERIGO EXECUTES MANDATE AGREEMENT FOR FINANCING OF PHASE 2 OF CAUQUENES EXPANSION

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Amerigo Resources Ltd

* AMERIGO EXECUTES MANDATE AGREEMENT WITH BBVA TO ARRANGE FINANCING FOR PHASE TWO OF THE CAUQUENES EXPANSION

* AMERIGO RESOURCES -MANDATE AGREEMENT SETS OUT AN EXCLUSIVE ARRANGEMENT WITH BBVA DESCRIBING ACTIVITIES NEEDED TO ARRANGE A LOAN FACILITY

* AMERIGO RESOURCES - BBVA HAS AGREED TO SEEK CREDIT APPROVAL TO PROVIDE UP TO 50% OF AMOUNT OF LOAN FACILITY

* ESTIMATED COST OF CAUQUENES PHASE TWO EXPANSION IS US$30 MILLION, TO BE FINANCED BY LOAN FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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