BRIEF-Fountaine Pajot H1 operating income up at 2.8 million euros
* H1 OPERATING INCOME EUR 2.8 MILLION VERSUS EUR 2.1 MILLION YEAR AGO
June 27 AMREST HOLDINGS SE:
* SIGNS DEAL FOR DEBT ISSUE UNDER GERMAN LAW FOR TOTAL VALUE OF 75 MILLION EUROS
* FUNDS RAISED FROM DEBT ISSUE TO FINANCE DEVELOPMENT OF CO AND REFINANCING ITS DEBT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* H1 OPERATING INCOME EUR 2.8 MILLION VERSUS EUR 2.1 MILLION YEAR AGO
* H1 TOTAL REVENUE EUR 16.4 MILLION VERSUS EUR 15.9 MILLION YEAR AGO