BRIEF-AppSpotr and Novel Unicorn to form Hong Kong based joint venture company

1 Min Read
May 29 (Reuters) - APPSPOTR AB:
* ENTERED INTO A COOPERATION AGREEMENT WITH HONG KONG BASED INVESTMENT COMPANY NOVEL UNICORN LTD REGARDING ASIAN MARKET.
* APPSPOTR WILL ISSUE 15 MSEK WORTH OF NEW SHARES, 5 MSEK OF WHICH WILL BE DIRECTED TO NOVEL UNICORN.
* APPSPOTR AND NOVEL UNICORN WILL FORM A HONG KONG BASED JOINT VENTURE APPSPOTR ASIA, OF WHICH NOVEL UNICORN WILL INITIALLY OWN 70 PERCENT AND APPSPOTR 30 PERCENT
* IF ALL MILESTONES ARE REACHED APPSPOTR ASIA WILL BE A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF APPSPOTR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)