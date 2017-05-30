FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Aryzta Q3 underlying revenue flat at 975.2 million euros‍​
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
WORLD
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Hitting the road to 'totality'
solar eclipse
Hitting the road to 'totality'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
May 30, 2017 / 5:07 AM / 3 months ago

BRIEF-Aryzta Q3 underlying revenue flat at 975.2 million euros‍​

Reuters Staff

1 Min Read

May 30 (Reuters) - Aryzta AG:

* Q3 ARYZTA GROUP UNDERLYING REVENUE WAS FLAT COMPARED TO Q3 2016. ON A QUARTERLY SEQUENTIAL BASIS UNDERLYING REVENUE GROWTH INCREASED BY 2.0%‍​

* GIVEN THE PACE OF MANAGEMENT TRANSITION AND THE EXTENT OF OPERATIONAL REVIEWS UNDERWAY, THE BOARD IS NOT IN A POSITION TO PROVIDE GUIDANCE. ACCORDINGLY, PRIOR GUIDANCE SHOULD NOT BE RELIED UPON.‍​

* ARYZTA NORTH AMERICAN Q3 UNDERLYING REVENUE DECLINED BY (4.3)%, WHICH REFLECTS A 1.5% QUARTERLY SEQUENTIAL IMPROVEMENT FROM THE (5.8)% DECLINE IN Q2‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.