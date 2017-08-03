FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
an hour ago
BRIEF-Ascencio Q3 net income up at 8.7 million euros
#Trump
#China
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Goldman Sachs buys into Aramco $10 billion loan as it seeks IPO role: sources
Reuters Focus
Goldman Sachs buys into Aramco $10 billion loan as it seeks IPO role: sources
Canada tries trading marijuana in new ETF
Exchange-Traded Funds
Canada tries trading marijuana in new ETF
Jailhouse secret: Legally innocent prisoners are dying
Canada
Jailhouse secret: Legally innocent prisoners are dying
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 3, 2017 / 4:15 PM / an hour ago

BRIEF-Ascencio Q3 net income up at 8.7 million euros

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - ASCENCIO SCA:

* 9-Month Rental Income: €30.53 Million, Up by 5.7%

* Occupancy Rate at End of June Was 98.20 Percent

* OUTLOOK: POSITIVE RESULTS OF THE FIRST NINE MONTHS SHOULD ALLOW TO CONTINUE THE GROWTH OF THE DIVIDEND

* Q3 NET INCOME EUR 8.7 MILLION VERSUS EUR 5.6 MILLION YEAR AGO

* WITH A DEBT RATIO OF 42.8% AS AT 30 JUNE 2017, ASCENCIO STILL HAS €90 MILLION OF INVESTMENT CAPACITY BEFORE THE DEBT RATIO PASSES THE 50% THRESHOLD

* Q3 OPERATING RESULT BEFORE RESULT ON PORTFOLIO EUR 8.8 MILLION VERSUS EUR 8.5 MILLION YEAR AGO Source text: bit.ly/2vwKCmO Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.