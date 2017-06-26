BRIEF-Dustin CEO Georgi Ganev to leave for Kinnevik
* DUSTIN'S CEO GEORGI GANEV HAS INFORMED OF HIS INTENTION TO LEAVE HIS POSITION AT DUSTIN AT END OF YEAR IN ORDER TO TAKE ON POSITION AS CEO OF KINNEVIK
June 26 ASETEK A/S:
* ASETEK RECEIVES FOLLOW-ON ORDER FROM PENGUIN COMPUTING
* ORDER HAS A VALUE OF USD 140,000 WITH DELIVERY TO BE COMPLETED IN Q3 2017
* FURTHER ORDER FROM PENGUIN COMPUTING, AN ESTABLISHED DATA CENTER OEM, FOR AN UNDISCLOSED HPC INSTALLATION. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* DUSTIN'S CEO GEORGI GANEV HAS INFORMED OF HIS INTENTION TO LEAVE HIS POSITION AT DUSTIN AT END OF YEAR IN ORDER TO TAKE ON POSITION AS CEO OF KINNEVIK
June 26 Facebook Inc is in talks with Hollywood studios about producing scripted, TV-quality shows, with an aim of launching original programming by late summer, the Wall Street Journal reported on Sunday.