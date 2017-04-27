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April 27, 2017 / 5:25 AM / 4 months ago

BRIEF-Atea Q1 EBITDA ex. items NOK 199 mln, misses expectations

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - ATEA ASA

* Q1 REVENUE NOK 7.36 BILLION (REUTERS POLL NOK 7.31 BILLION)

* Q1 EBITDA EX. ITEMS NOK 199 MILLION (REUTERS POLL NOK 228 MILLION )

* Q1 PRE-TAX PROFIT NOK 86 MILLION (REUTERS POLL NOK 112 MILLION)

* MANAGEMENT EXPECTS TO INCREASE EBITDA MARGIN IN 2017 THROUGH SELLING HIGHER MARGIN PRODUCTS AND SERVICES AND THROUGH CONTAINING OPERATING EXPENSES

* IN 2017, MANAGEMENT EXPECTS ATEA TO CONTINUE TO GROW FASTER THAN THE OVERALL IT INFRASTRUCTURE MARKET, ALTHOUGH AT A SLOWER RATE THAN IN 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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