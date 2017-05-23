FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Axactor raises gross proceeds of NOK 107.50 mln through private placement
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
North Korea
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
May 23, 2017 / 5:45 AM / 3 months ago

BRIEF-Axactor raises gross proceeds of NOK 107.50 mln through private placement

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - AXACTOR AB (PUBL):

* AXACTOR AB - COMPLETED PRIVATE PLACEMENT

* HAS DECIDED TO ISSUE 50 MILLION NEW SHARES THROUGH A PRIVATE PLACEMENT ( PRIVATE PLACEMENT), RAISING TOTAL GROSS PROCEEDS TO COMPANY OF APPROXIMATELY NOK 107.50 MILLION

* SHARES ARE ISSUED AT A PRICE OF NOK 2.15 PER SHARE, WHICH IS EQUAL TO CLOSING PRICE ON MAY 22, 2017

* NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED FOR ACQUISITIONS OF NON-PERFORMING LOAN PORTFOLIOS IN EXISTING GEOGRAPHIES, AS WELL AS FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.