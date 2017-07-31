FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 2 hours
BRIEF-Axactor wins 3 new annual contracts from financial institutions in Spain
#Russia
#Healthcare
#NorthKorea
#Venezuela
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Thousands stand to lose 'golden ticket' to U.S.
World
Thousands stand to lose 'golden ticket' to U.S.
Socialists celebrate new Congress, pariah status looms
Venezuela
Socialists celebrate new Congress, pariah status looms
Majority of Americans want Congress to move on - Reuters/Ipsos poll
HEALTHCARE
Majority of Americans want Congress to move on - Reuters/Ipsos poll
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 31, 2017 / 6:22 AM / in 2 hours

BRIEF-Axactor wins 3 new annual contracts from financial institutions in Spain

1 Min Read

July 31 (Reuters) - AXACTOR AB (PUBL):

* AXACTOR WINS 3 NEW ANNUAL CONTRACTS FROM LARGE FINANCIAL INSTITUTIONS IN

* ‍HAS SIGNED 3 NEW CONTRACTS PROVIDING OUTSOURCING SERVICES FOR 3 LARGE FINANCIAL INSTITUTIONS​

* ‍COMBINED ANNUAL CONTRACT VALUE IS EUR 4.5M AND ALL 3 CONTRACTS ARE SIGNED ON BASIS OF 12 MONTHS, RENEWABLE EACH YEAR​

* ‍"TIMING OF THESE CONTRACTS BEFORE SUMMER BREAK, PUTS BUSINESS IN GREAT SHAPE FOR SECOND HALF OF 2017 AND INTO 2018," CEO SAYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.