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May 12, 2017 / 6:56 AM / 3 months ago

BRIEF-Azimut Holding Australian unit acquires Peters & Partners

Reuters Staff

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Azimut Holding SpA:

* AZIMUT’S AUSTRALIAN SUBSIDIARY AZ NEXT GENERATION ADVISORY SIGNED A BINDING SALE AND PURCHASE AGREEMENT TO ACQUIRE THE ENTIRE CAPITAL OF PETERS & PARTNERS (P&P)

* SAYS AGREEMENT INCLUDES A SHARE SWAP OF 100% OF P&P'S EQUITY FOR AZ NGA SHARES AND AN INJECTION OF CAPITAL OF A $4.1MILLION (EUR 2.8MILLION)

* SAYS AGREEMENT ALSO INCLUDES A PROGRESSIVE BUY BACK OF AZ NGA SHARES OVER NEXT TEN YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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