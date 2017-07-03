BRIEF-Athos Venture Capital plans to issue up to 37.4 mln series H shares
* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON JULY 26 ON CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF UP TO 37.4 MILLION SERIES H SHARES AT ISSUE PRICE 0.10 ZLOTY PER SHARE
July 3 BANCA IFIS SPA:
* HAS DEFINED DETAILS FOR SALE OF TWO NON-PERFORMING LOANS FOR TOTAL NOMINAL VALUE OF ABOUT 250 MILLION EURO, CORRESPONDING TO ABOUT 27,000 POSITIONS Source text: tmsnrt.rs/2ugym66 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON JULY 26 ON CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF UP TO 37.4 MILLION SERIES H SHARES AT ISSUE PRICE 0.10 ZLOTY PER SHARE
* Lotte says no. of shares in IPO cut to 580 mln from 740.5 mln